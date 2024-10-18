Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МАРТ: цены на премиум-товары не будут регулироваться в Беларуси

В Беларуси перестанут регулировать цены на лакшери-товары.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли сообщили о том, что в Беларуси больше не будут регулировать цены на лакшери-товары, пишет БелТА.

По словам главы МАРТ Алексея Богдана, решение об отмене регулирования цен на товары премиум-класса регламентирует соответствующее постановление Совмина Беларуси, регулирующее ценообразование в стране (№ 713).

Одна из корректировок в документе связана с выведением из ценового регулирования товаров премиум-класса, так называемых лакшери-товаров.

— Нет смысла регулировать здесь ценообразование и субсидировать состоятельных людей, которые могут себе позволить приобретать такие товары, — прокомментировал министр.

Ранее мы писали о том, что правительство изменило нормы регулирования цен в Беларуси.