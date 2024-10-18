Технопарк в Тольятти вошел в тройку лучших в стране

В 2024 году в рейтинг вошло 37 технопарков из 23 регионов. Тольяттинский технопарк занял II место. В основе рейтинга АКИТ РФ — комплексный анализ уровня инвестиционной привлекательности технопарков, а также благоприятных условий для привлечения российских и иностранных инвесторов. «Наш технопарк в сфере высоких технологий вошел в тройку лучших в стране, заняв второе место. Эксперты оценивали деятельность инвестплощадок по шести блокам показателей, среди которых инвестиционная привлекательность субъекта; инновационная, научно-техническая и промышленная деятельность резидентов; работа управляющей компании. Спасибо всей нашей команде, работаем дальше!», — акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.