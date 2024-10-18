Технопарк в Тольятти вошел в тройку лучших в стране

В 2024 году в рейтинг вошло 37 технопарков из 23 регионов. Тольяттинский технопарк занял II место. В основе рейтинга АКИТ РФ — комплексный анализ уровня инвестиционной привлекательности технопарков, а также благоприятных условий для привлечения российских и иностранных инвесторов. «Наш технопарк в сфере высоких технологий вошел в тройку лучших в стране, заняв второе место. Эксперты оценивали деятельность инвестплощадок по шести блокам показателей, среди которых инвестиционная привлекательность субъекта; инновационная, научно-техническая и промышленная деятельность резидентов; работа управляющей компании. Спасибо всей нашей команде, работаем дальше!», — акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Технопарк в Тольятти является региональным оператором фонда «Сколково», региональным партнером Агентства по технологическому развитию, региональным представителем Фонда содействия инновациям.
«При поддержке областного минэкономразвития мы выстроили эффективную экосистему, которая обеспечивает благоприятные условия для развития технологического предпринимательства в регионе. Сегодня технопарк — это единое окно для инновационных предприятий по федеральным трекам поддержки», — отметил директор управляющей компании технопарка в Тольятти Александр Сергиенко.
В статусе резидента технопарка стартапы получают доступ к федеральным и региональным мерам поддержки, имеют возможность использования инфраструктуры экосистемы на льготных условиях: размещение в современных офисах, лабораторных и производственных помещениях, проведение мероприятий в одном из лучших в регионе конгресс-центров, информационное сопровождение. Отметим также, в Самарской области создано Агентство по привлечению инвестиций, которое в режиме «одного окна» оказывает всестороннюю поддержку бизнесу.
Директор АКИТ РФ Михаил Лабудин отметил, что рейтинг технопарков России — важный инструмент повышения инвестиционной привлекательности отечественных площадок, которых сейчас более 500 в Российской Федерации. Он подчеркнул, что рейтинг публикуется, в том числе, на площадках торгпредств России, чтобы иностранный бизнес мог понимать, куда можно прийти для реализации своих инвестиционных проектов.