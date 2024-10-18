Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове за нарушение санитарных норм закрыли бар японской кухни

Ростовская область, 18 октября 2024. DON24.RU. В ходе проверки региональным Роспотребнадзором принято решение временно закрыть ростовский бар японской кухни. Об этом сообщается на сайте ведомства. Предприятие, располагающееся на бул.

Источник: Don24.ru

Комарова, 20, совершило ряд грубых нарушений, среди которых: несоблюдение санитарно-технических и гигиенических норм, нарушение условий хранения скоропортящейся продукции, отсутствие у некоторых работников медкнижек.

«В готовой продукции (роллы) также обнаружены бактерии группы кишечной палочки и другая микрофлора», — пишет источник.

Сотрудники службы надзора выявили патогенную микрофлору на руках работников. Орган провел положенные лабораторные испытания смывов.

По постановлению Ворошиловского районного суда Ростова предприятие закроется на 30 суток.

здоровье