В Ростове за нарушение санитарных норм закрыли бар японской кухни

Комарова, 20, совершило ряд грубых нарушений, среди которых: несоблюдение санитарно-технических и гигиенических норм, нарушение условий хранения скоропортящейся продукции, отсутствие у некоторых работников медкнижек.
«В готовой продукции (роллы) также обнаружены бактерии группы кишечной палочки и другая микрофлора», — пишет источник.
Сотрудники службы надзора выявили патогенную микрофлору на руках работников. Орган провел положенные лабораторные испытания смывов.
По постановлению Ворошиловского районного суда Ростова предприятие закроется на 30 суток.