На каких 15 маршрутах взлетит цена проезда в Краснодаре

Цена вырастет на 10 рублей — с 45 до 55 рублей. Повышение будут вводиться поэтапно с 22 по 27 октября.
Какие маршруты ждут изменения:
№ 26, № 45, № 67, № 90,
№ 95, № 166А, № 174А, № 60, № 61, № 77 № 85, № 138А, № 62, № 38 и № 40.
Как разъяснил президент Союза автотранспортников Кубани Иван Петров, причины повышения тарифа — рост стоимости топлива и запчастей, количества безналичных оплат проезда, повышение МРОТ, изменения в налоговом законодательстве.
Согласно федеральному закону № 220 перевозчик самостоятельно рассчитывает тариф для маршрутов регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам и несет при этом все затраты на содержание автопарка, зарплату водителей и закупку ГСМ.
Напомним, в краевой столице уже стартовали повышения стоимости еще на 11 маршрутах.