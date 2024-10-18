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На каких 15 маршрутах взлетит цена проезда в Краснодаре

В Краснодаре увеличится стоимость проезда на 15 маршрутах. Нововведения начнут действовать с 22 октября. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации краевой столицы.

Источник: KrasnodarMedia.su

Цена вырастет на 10 рублей — с 45 до 55 рублей. Повышение будут вводиться поэтапно с 22 по 27 октября.

Какие маршруты ждут изменения:
№ 26, № 45, № 67, № 90,
№ 95, № 166А, № 174А, № 60, № 61, № 77 № 85, № 138А, № 62, № 38 и № 40.

Как разъяснил президент Союза автотранспортников Кубани Иван Петров, причины повышения тарифа — рост стоимости топлива и запчастей, количества безналичных оплат проезда, повышение МРОТ, изменения в налоговом законодательстве.

Согласно федеральному закону № 220 перевозчик самостоятельно рассчитывает тариф для маршрутов регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам и несет при этом все затраты на содержание автопарка, зарплату водителей и закупку ГСМ.

Напомним, в краевой столице уже стартовали повышения стоимости еще на 11 маршрутах.