Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Ростова отказались закупать новые украшения для города к Новому году

Донскую столицу украсят декором и инсталляциями прошлых лет.

Власти Ростова решили не закупать для города новые новогодние украшения для празднования 2025 года. Донскую столицу украсят декором и инсталляциями прошлых лет. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на пресс-службу городской администрации.

Как говорится в сообщении пресс-службы городской администрации, «работы по украшению города Ростова-на-Дону планируется произвести существующими композициями, без осуществления закупки новых элементов оформления».

Пока в стадии разработки находится концепция проведения празднования Нового года в городе.

Также ещё не сообщаются места установки новогодних композиций.

Напомним, в 2023 году на комплексное украшение города к Новому 2024 году выделили 59,8 млн рублей. Это в восемь раз больше показателя 2021 года.