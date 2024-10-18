Власти Ростова отказались закупать новые украшения для города к Новому году

Власти Ростова решили не закупать для города новые новогодние украшения для празднования 2025 года. Донскую столицу украсят декором и инсталляциями прошлых лет. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на пресс-службу городской администрации.
Как говорится в сообщении пресс-службы городской администрации, «работы по украшению города Ростова-на-Дону планируется произвести существующими композициями, без осуществления закупки новых элементов оформления».
Пока в стадии разработки находится концепция проведения празднования Нового года в городе.
Также ещё не сообщаются места установки новогодних композиций.
Напомним, в 2023 году на комплексное украшение города к Новому 2024 году выделили 59,8 млн рублей. Это в восемь раз больше показателя 2021 года.