Министр экономики озвучил долг каждого белоруса

Министр экономики Юрий Чеботарь сказал о долге каждого белоруса, пишет БелТА.
Так, глава Минэкономики поучаствовал в республиканской акции «Дай лесу новае жыццё!» на базе Крупского лесхоза и заявил о долге каждого гражданина Беларуси.
— Долг каждого белоруса — сохранять и приумножать природные богатства, — заявил министр.
Также Чеботарь заметил, что следует не только сохранить и приумножить природное богатство страны, но и эффективно использовать его. Еще он сообщил о том, что совместно с Минлесхозом прорабатываются новые инициативы в Беларуси: строительство завода по производству ДСП-плит, расширение мощностей по изготовлению мебельной продукции и другие.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко дал старт акции и высадил лес на малой родине: «Начинайте, а я за вами!».
Тем временем МАРТ сообщил, что цены на премиум-товары не будут регулироваться в Беларуси.