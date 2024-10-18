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Министр экономики озвучил долг каждого белоруса

Министр экономики Чеботарь высказался о долге каждого белоруса.

Источник: Комсомольская правда

Министр экономики Юрий Чеботарь сказал о долге каждого белоруса, пишет БелТА.

Так, глава Минэкономики поучаствовал в республиканской акции «Дай лесу новае жыццё!» на базе Крупского лесхоза и заявил о долге каждого гражданина Беларуси.

— Долг каждого белоруса — сохранять и приумножать природные богатства, — заявил министр.

Также Чеботарь заметил, что следует не только сохранить и приумножить природное богатство страны, но и эффективно использовать его. Еще он сообщил о том, что совместно с Минлесхозом прорабатываются новые инициативы в Беларуси: строительство завода по производству ДСП-плит, расширение мощностей по изготовлению мебельной продукции и другие.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко дал старт акции и высадил лес на малой родине: «Начинайте, а я за вами!».

Тем временем МАРТ сообщил, что цены на премиум-товары не будут регулироваться в Беларуси.