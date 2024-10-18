Министр экономики озвучил долг каждого белоруса

Также Чеботарь заметил, что следует не только сохранить и приумножить природное богатство страны, но и эффективно использовать его. Еще он сообщил о том, что совместно с Минлесхозом прорабатываются новые инициативы в Беларуси: строительство завода по производству ДСП-плит, расширение мощностей по изготовлению мебельной продукции и другие.