Московские гаишники отказались от «стаканов», которые поставили к ЧМ-2018

Сотрудники Госавтоинспекции Москвы так и не стали использовать «стаканы» — уличные постовые кабины, которые установили в городе к Чемпионату мира по футболу 2018 года. На спецтрассах и около правительственных зданий сотрудники стоят в кабинках, однако чаще они дежурят в патрульном автомобиле. Почему «стаканы» больше никому не нужны — в материале «Газеты.Ru».
«Стаканы» — так со времен СССР москвичи прозвали ветрозащитные стеклянные кабины, в которых сотрудники Госавтоинспекции ранее несли постовую службу на перекрестках. Свое прозвище они получили из-за внешнего сходства с гранеными стаканами. Однако некоторые современные «стаканы» пришли в негодность. В частности, речь про будки гаишников на улице Косыгина и на Проспекте Вернадского.
Кроме того, как убедился корреспондент «Газеты.Ru», сотрудники ДПС не используют «стаканы» как точку для служебного дежурства. Например, на пресечении Смоленского бульвара и Зубовской улицы инспекторы предпочитают находиться в патрульном автомобиле, предупредительно огороженном красными конусами.
Не занятыми по назначению оказались «стаканы» и на Бережковской набережной, Сретенке, Смоленской площади, Новом Арбате, Садово-Кудринской, Садовой-Каретной, Садовой-Самотечной улицах.
В то же время сотрудники ДПС дежурят на особых стационарных постах, которые расположены вдоль спецтрасс (Кутузовский проспект, Рублево-Успенское шоссе, на пути из аэропорта Внуково), где чаще всего передвигаются правительственные автомобили. Кабинки на этих дорогах отличаются от типичных стеклянных «стаканов» — это просторные сооружения, в которых светло и тепло. Такие «киоски» ДПС есть и около ведомственных зданий.
«Стаканы» за полмиллиона рублей.
«Стаканы» для автоинспекторов начали строить еще в СССР — к середине XX века они уже стали частью городской инфраструктуры. В таких кабинах сотрудники ОРУД укрывались от жары, дождя, снега и сильного ветра.
Сами сооружения возвышались на высоте до трех метров над землей.
Таким образом, у инспекторов был лучший обзор и они быстро могли реагировать на нарушения. В будке также был пульт управления светофорами. Одна из последних будок работает до сих пор напротив Боровицких ворот, через которые в Кремль въезжают правительственные кортежи.
С 2008 по 2010 год «стаканы» полностью убрали с московских дорог в рамках реформы патрульно-постовой службы. В 2017-м в столице снова установили десятки кабин по просьбе МВД. Каждая из них обошлась городу ~примерно в 500 тыс. рублей~. При этом современные кабины сильно отличаются от советских «стаканов» — в них нет электричества и дверей. Кроме того, установлены будки на земле, и угол обзора инспектора стал хуже.
Бессмысленные будки.
По мнение экспертов, опрошенных «Газетой.Ru», кабины для гаишников потеряли практический смысл.
«Сейчас в подобных сооружениях смысла нет, потому что на улице уже нет постовых с полосатой палочкой, которые регулируют движение.
Это ушло в прошлое. Как и “стаканы”, которые просто стоят и ржавеют. Они не нужны уже в последние 30 лет точно», — заявил автоэксперт Игорь Моржаретто.
Он добавил, что «стаканы» можно сравнить с красными телефонными будками в Лондоне, где их решили оставить просто для исторического антуража. Однако Москва рано или поздно окончательно от них избавится, полагает эксперт. Моржаретто считает, что новых будок ждать не стоит, а экипажи ДПС могут греться зимой и в служебном автомобиле.
«Кабины для гаишников когда-то возводили под стационарные посты. Сегодня они все отменены, их не существует. Регулировщиков у нас тоже практически нет, инфраструктура под них не нужна. Уверен, что по этой причине будки сносят. Их востребованность равна нулю», — отметил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.
«Смысл в этих сооружениях есть только в местах, где необходимо постоянное присутствие сотрудника полиции, например, на закрытых охраняемых территориях. Но это крайне редкий случай. А вот стоять на каждом переходе бессмысленно с учетом нынешнего развития камер», — считает адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.
При этом юрист подчеркнул, что на столичных дорогах автоинспекторов не хватает из-за сокращения штата ГИБДД. По словам Радько, присутствие гаишников на трассах позволяет быстрее ловить нарушителей и препятствовать совершению преступлений.