Московские гаишники отказались от «стаканов», которые поставили к ЧМ-2018

С 2008 по 2010 год «стаканы» полностью убрали с московских дорог в рамках реформы патрульно-постовой службы. В 2017-м в столице снова установили десятки кабин по просьбе МВД. Каждая из них обошлась городу ~примерно в 500 тыс. рублей~. При этом современные кабины сильно отличаются от советских «стаканов» — в них нет электричества и дверей. Кроме того, установлены будки на земле, и угол обзора инспектора стал хуже.