Арендное жилье составляет более 50% от всего госжилфонда Беларуси

Один из рассматриваемых на коллегии вопросов — эффективность использования арендных жилых помещений государственного жилищного фонда. На сегодня арендное жилье, рынок которого активно развивается, занимает основное место в структуре государственного жилфонда. Более 50% от всего госжилфонда составляет арендный фонд (8,6 млн кв.м из 15,9 млн кв.м).



«Можно констатировать положительный эффект от создания фонда государственного арендного жилья, который не только позволил создать альтернативу частному фонду, но и стал дополнительным источником, за счет которого продолжается строительство нового и ремонт имеющегося жилья. Более двух лет действует указ № 112, благодаря которому созданы дополнительные условия для строительства и повышения эффективности использования арендного жилья», — отметили в МЖКХ.



По итогам января — сентября 2024 года ЖКХ страны развивается в рамках установленных показателей, достигнуты определенные положительные результаты. Обеспечено выполнение практически всех доведенных на январь — сентябрь заданий, за исключением показателей по вводу в эксплуатацию общей площади жилых домов после капитального ремонта. При задании 2,5 млн кв.м отремонтировано 2,4 млн кв.м, или 95,2%.