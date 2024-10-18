На бирже Петербурга стали известны цены на популярные марки бензина

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю снизилась на 1,08%, в тоже время марка Аи-92 подорожала на 2,04%, следует из материалов торгов.
При этом только за пятницу марка Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России подешевела на 0,77% — до 60 102 рублей за тонну. А цена на Аи-95 снизилась на 0,7% — до 64 559 рублей за тонну.
Летнее дизельное топливо за день подорожало на 0,05%, до 61 013 рублей за тонну, межсезонное — на 0,08%, до 61 179 рублей. Цена на зимнее дизтопливо опустилась на 0,5% — до 75 145 рублей за тонну.
Стоимость мазута по итогам торговой сессии снизилась на 1,5%, до 28 332 рублей за тонну, авиакеросина — на 0,12%, до 80 267 рублей. Тонна сжиженных углеводородных газов (СУГов) подорожала на 0,84% — до 29 865 рублей.
В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В конце мая запрет был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года для поддержания стабильности на рынке в период сезонного спроса и планового ремонта на НПЗ.
Вице-премьер РФ Александр Новак поручил проработать механизмы закрытия возможных «серых» схем экспорта дизтоплива из России в страны ЕАЭС. При этом, по его мнению, дополнительных ограничений экспорта непроизводителями не нужно, заградительной пошлины достаточно.