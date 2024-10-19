Россиянам рассказали, на какие банковские вклады стоит обратить внимание

В условиях высокой ключевой ставки банки предлагают привлекательные вклады. На какие из них стоит обратить внимание, aif.ru рассказал кандидат экономических наук и доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
В первую очередь, это вклады на срок от 3 до 6 месяцев. Банки предлагают по ним высокие ставки, но самых больших значений, как правило, они достигают на периоде 6 месяцев.
«Поэтому при сравнении предложений на 3 и 6 месяцев зачастую бывает выгоднее открыть вклад именно на полгода. Его преимущество заключается в том, что есть возможность на коротком промежутке времени получить хороший доход при безрисковом вложении средств (средства в банках до 1,4 млн рублей, включая начисленные проценты, застрахованы Агентством по страхованию вкладов)», — сказал Балынин.
Также экономист обратил внимание на банковские вклады сроком от 7 до 12 месяцев. При этом он считает, что выгоднее будет открыть вклад на 6 месяцев с начислением процентов в конце срока под 21% и через полгода переложить средства на новый вклад под 21%. В таком случае эффективная ставка превысит 22%.
«Но важно понимать, что никто не может гарантировать, какими будут ставки по банковским вкладам через полгода», — добавил Балынин.
Вклады на срок от 1 до 2 лет являются менее выгодными, так как процентные ставки по ним не такие привлекательные.
Вклады на срок от 3 лет, с одной стороны, можно считать интересными, так как они позволяют зафиксировать высокую ставку.
«С другой стороны, нужно понимать, что при досрочном изъятии средств с таких вкладов, как правило, теряются проценты. Поэтому все имеющиеся средства размещать на долгосрочный вклад точно не стоит», — заключил собеседник aif.ru.
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