Россиянам рассказали, на какие банковские вклады стоит обратить внимание

Также экономист обратил внимание на банковские вклады сроком от 7 до 12 месяцев. При этом он считает, что выгоднее будет открыть вклад на 6 месяцев с начислением процентов в конце срока под 21% и через полгода переложить средства на новый вклад под 21%. В таком случае эффективная ставка превысит 22%.