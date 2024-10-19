Экономист Балынин назвал вклад сроком на 6 месяцев одним из самых выгодных

Вклады сроком на шесть месяцев являются одними из самых выгодных. Об этом aif.ru сказал кандидат экономических наук и доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
Эксперт пояснил, что самых больших значений процентная ставка достигает на вкладе сроком 6 месяцев.
«Поэтому при сравнении предложений на 3 и 6 месяцев зачастую бывает выгоднее открыть вклад именно на полгода. Их преимущество заключается в том, что есть возможность на коротком промежутке времени получить хороший доход при безрисковом вложении средств (средства в банках до 1,4 млн рублей, включая начисленные проценты, застрахованы Агентством по страхованию вкладов)», — сказал Балынин.
Также он обратил внимание на категорию вкладом сроком от 7 до 12 месяцев. Но выгоднее все же открыть вклад на 6 месяцев под 21% и через полгода переложит средства на новый вклад. Эффективная ставка в таком случае превысит 22%. Однако нужно учитывать, что через полгода ставки по вкладам могут стать ниже.
Ранее Балынин объяснил, как извлечь максимальную выгоду из накопительных счетов. Также он рассказал о других вкладах, которые предлагают банки.