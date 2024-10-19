Экономист Балынин назвал вклад сроком на 6 месяцев одним из самых выгодных

Также он обратил внимание на категорию вкладом сроком от 7 до 12 месяцев. Но выгоднее все же открыть вклад на 6 месяцев под 21% и через полгода переложит средства на новый вклад. Эффективная ставка в таком случае превысит 22%. Однако нужно учитывать, что через полгода ставки по вкладам могут стать ниже.