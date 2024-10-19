Стоимость парковки в аэропорту Актау стала поводом для расследования

«К примеру, процесс передачи автопарковки в аренду проведён без каких-либо конкурсных процедур, которые предоставили бы равные возможности для потенциальных арендаторов, и срок договора аренды автопарковки составил более 10 лет. Таким образом нарушены основные принципы концессии о свободной конкуренции и ограничена конкуренция на длительный срок. Стоит отметить, что оборудованная инфраструктура автопарковки на момент передачи в аренду функционировала надлежащим образом и не требовала вложений финансовых средств со стороны арендатора», — заявили в антимонопольном департаменте региона.