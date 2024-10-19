Порты Красноярска и Лесосибирска завершили отправку грузов на Север

Красноярский речной порт завершил отправку грузов на Крайний Север в рамках нынешней навигации. В этом сезоне на предприятии были обработаны более 580 судов. Те, что сейчас возвращаются из рейсов из Дудинки, готовят к зимовке: чистят, ремонтируют. На сегодняшний день грузооборот порта составил свыше 755 тысяч тонн (пропускная способность — 1,3 миллиона тонн).
В Енисейском речном пароходстве отметили, что в целом отработали навигацию в штатном режиме. Коллектив справился без нареканий. В этом году приняли большой объем металлолома, около 50 тысяч тонн, который он прибыл из Норильска, где сейчас идет зачистка промышленной зоны. Иметь дело с такими грузами давно не приходилось.
Что касается Лесосибирского порта, здесь объем грузопереработки составил порядка около 800 тысяч тонн (пропускная способность — 1,2 миллион тонн грузов в год).