Порты Красноярска и Лесосибирска завершили отправку грузов на Север

В Енисейском речном пароходстве отметили, что в целом отработали навигацию в штатном режиме. Коллектив справился без нареканий. В этом году приняли большой объем металлолома, около 50 тысяч тонн, который он прибыл из Норильска, где сейчас идет зачистка промышленной зоны. Иметь дело с такими грузами давно не приходилось.