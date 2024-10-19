Все останется, как прежде: в Хабаровском крае меняют оператора по обращению с ТКО

Неделю назад в Хабаровском крае объявили конкурс на нового регионального оператора по обращению с ТКО. В течение последних двух лет им являлась компания ООО «Хабавтотранс ДВ», которая работала на территории Хабаровска и районе имени Лазо. О том, почему было принято решение искать нового исполнителя, — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В регионе сейчас делают все, чтобы мусорная реформа проходила плавно. По общероссийским показателям Хабаровский край находится в «зеленой зоне».
«Мы отработали с потенциальным регоператором ООО “Хабавтотранс ДВ” последние два года, и он показал себя достаточно квалифицированным, проблем у нас с ним не было. И в сложившейся ситуации регоператор поступил тоже достойно, заранее предупредив правительство края о том, что он не сможет получить банковскую гарантию, а это почти 85 миллионов рублей. При этом банковская гарантия — это обязательное условие работы с ТКО. Она дает возможность в форс-мажорных случаях вовремя принять меры и не допустить коллапса. Поэтому теперь мы готовы рассматривать заявки от других компаний, соответствующих всем критериям. В первой половине ноября уже будем подводить итоги конкурса», — рассказал заместитель председателя правительства края по природными ресурсам и сельскому хозяйству Дарий Тюрин.
Компании купили крупную технику в лизинг. Сейчас у них самое новое оборудование в России, износ не превышает 25%. В конце ноября они снова выйдут на конкурс. Работу никто из сотрудников не потеряет.
Вносимые изменения никак не отразятся на жителях и стоимости оплаты за услугу. Мусор будет вывозиться вовремя и в полном объеме. Но регион ждет еще несколько изменений.
«Мы себе поставили задачу обеспечить регион контейнерными площадками до середины 2025 года, в первую очередь, частный сектор. В Хабаровске, к примеру, к концу ноября будет уже почти 300 площадок, на что город получил от края свыше 50 миллионов рублей. Юрлица у нас организовали 600 площадок, куда они выбрасывают свой мусор. Кроме того, мы нарастили объем отходов, вывозимых на официальные полигоны — на 40 тысяч тонн, которые раньше выбрасывались непонятно где. Продолжим работать над созданием в крае замкнутого цикла работы с ТКО — сбор, вывоз, переработка, утилизация. По утилизации у нас уже второе место в ДФО, утилизируем до восьми процентов отходов», — сказал Дарий Тюрин.
Сейчас правительство работает над тем, чтобы заключить концессию для создания нового масштабного мусороперерабатывающего комплекса. Предыдущая такая попытка не удалась из-за ограничений закона. После изменений в прошлом году удалось заключить концессию по перегрузочной станции «Южная» в Хабаровске. Власти планируют сделать из нее завод по сортировке отходов и их утилизации. После запуска станции обработка вырастет до 80%, а утилизация — до 36−40%. Сейчас заканчивается подготовка документов. Подобное планируется организовать и в Комсомольске, концессия также охватит Амурск и Солнечный район.
Также в Хабаровском крае объявят и другие новые конкурсы по выбору регоператоров. Предстоит выбрать поставщиков услуг по Зоне № 13 (Советско-Гаванский район и пять поселений Ванинского района), а также по Зоне № 2 (Комсомольск-на-Амуре и поселения Комсомольского района). Всего территория региона разбита на 13 подобных зон.