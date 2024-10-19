Все останется, как прежде: в Хабаровском крае меняют оператора по обращению с ТКО

«Мы отработали с потенциальным регоператором ООО “Хабавтотранс ДВ” последние два года, и он показал себя достаточно квалифицированным, проблем у нас с ним не было. И в сложившейся ситуации регоператор поступил тоже достойно, заранее предупредив правительство края о том, что он не сможет получить банковскую гарантию, а это почти 85 миллионов рублей. При этом банковская гарантия — это обязательное условие работы с ТКО. Она дает возможность в форс-мажорных случаях вовремя принять меры и не допустить коллапса. Поэтому теперь мы готовы рассматривать заявки от других компаний, соответствующих всем критериям. В первой половине ноября уже будем подводить итоги конкурса», — рассказал заместитель председателя правительства края по природными ресурсам и сельскому хозяйству Дарий Тюрин.