Китай готов возобновить экспорт зерновых из Казахстана

«В результате мер государственной поддержки, благодаря которым в 2024 году аграрии смогли соблюсти все агротехнологии и благоприятным погодным условиям мы получили высокий урожай зерновых. Намолочено почти 26 млн тонн зерна хорошего качества. Планируем собрать 3 млн тонн масличных культур. В рамках поручения главы государства о наращивании объема экспорта зерна в КНР до 2 млн тонн, принимаются конкретные меры. Ваш рынок представляет огромный интерес для нас, и мы готовы увеличить объемы ежегодных поставок до 3−4 млн. тонн», — подчеркнул Сапаров.