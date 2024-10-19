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График движения общественного транспорта изменится 7 ноября в Минске

День Октябрьской революции в Беларуси считается общереспубликанским праздничным днем, в этом году он пришелся на четверг и будет у белорусов выходным.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 19 окт — Sputnik. Режим работы городского пассажирского транспорта изменится в белорусской столице 7 ноября, сообщили в ГП «Минсктранс».

Отмечается, что из-за переноса рабочих дней столичный пассажирский транспорт 7 и 8 ноября будет курсировать по графику воскресенья, а 6 и 16 ноября — по графику пятницы.

Большие выходные

Последние в этом году длинные выходные будут у белорусов в ноябре. Они начнутся с четверга, 7 ноября — в День Октябрьской революции, который в Беларуси является праздничным днем.

Пятница, 8 ноября, тоже будет нерабочей, как и последующие суббота с воскресеньем. Однако за 8 ноября предусмотрена отработка — в субботу, 16 ноября.

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