Где в Крыму появятся новые автостанции

По словам Мартынова, 17 октября в селе Богатое Белогорского района «был обилечен первый пассажир» на открывшейся после капремонта автостанции.
«И я очень надеюсь, что жители Белогорского района и самого села Богатого будут активно пользоваться услугами автостанции, потому что чем больше пассажиров, тем больше у нас возможностей — и приводить в порядок объекты, и запускать новые и забытые старые», — сказал Мартынов.
Также на днях заработала новая автостанция «Кировская» в Кировском районе, где также проводили капитальный ремонт платформы и прилегающей зоны, меняли асфальт и оборудовали дорожки для пешеходов.
По словам Мартынова, следующий этап — ремонт автостанции в городе Старый Крым, которая находится близко к дороге.
«Там асфальт пришел в полную негодность, буквально на глазах сейчас происходит процесс асфальтирования. И, думаю, что люди все скоро оценят», — сказал Мартынов.
Также к концу года откроется обновленная автостанция в Феодосии.
«В этом году в республиканскую адресную инвестиционную программу был внесен этот объект. Выделено около 20 млн рублей. И там будет тоже полностью заменено асфальтное покрытие как на самом перроне, так и на прилегающей территории. Думаю, что к концу года уже увидят качественное изменение», — сказал гендиректор «Крымавтотранса».
Что касается Ялты, где уже начались демонтажные работы на автостанции, то этот объект будет сдан к концу 2025 года, добавил он.
«В истории нашего предприятия это первый подобный объект с такой суммой вложений государственных средств, поэтому мы очень внимательно к нему относимся. Быстро сделать не получится. Надеемся, что к концу следующего года все работы будут завершены», — уточнил Мартынов.
Ранее он сообщал, что на капремонт старой автостанции «Ялта» 1966 года постройки, с четырехэтажным зданием и каскадом платформ у реки, правительство выделило 480 млн рублей.
По словам Мартынова, обновление старых автостанций и строительство новых объектов в Крыму является вторым этапом большой транспортной реформы в республике. В рамках которого уже проведен большой ремонт автостанций «Западная» в Симферополе, «Первомайская» в Первомайском районе, «Садовая» в Нижнегорском районе, а также в Бахчисарае.
Первым этапом было масштабное обновление автобусного парка предприятия, уточнил гендиректор «Крымавтотранса».
Ранее президент ассоциации перевозчиков Крыма Зиновий Лудчак рассказал, как в Крыму решить проблему нехватки водителей автобусов, чтобы машины могли соблюдать расписания движения.