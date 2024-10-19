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Где в Крыму появятся новые автостанции

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт — РИА Новости Крым. Новая автостанция открылась после капремонта в селе Богатое Белогорского района Крыма, а до конца года обновленные объекты заработают также в Старом Крыму и курортной Феодосии. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил гендиректор «Крымавтотранса» Вячеслав Мартынов.

Источник: РИА "Новости"

По словам Мартынова, 17 октября в селе Богатое Белогорского района «был обилечен первый пассажир» на открывшейся после капремонта автостанции.

«И я очень надеюсь, что жители Белогорского района и самого села Богатого будут активно пользоваться услугами автостанции, потому что чем больше пассажиров, тем больше у нас возможностей — и приводить в порядок объекты, и запускать новые и забытые старые», — сказал Мартынов.

Также на днях заработала новая автостанция «Кировская» в Кировском районе, где также проводили капитальный ремонт платформы и прилегающей зоны, меняли асфальт и оборудовали дорожки для пешеходов.

По словам Мартынова, следующий этап — ремонт автостанции в городе Старый Крым, которая находится близко к дороге.

«Там асфальт пришел в полную негодность, буквально на глазах сейчас происходит процесс асфальтирования. И, думаю, что люди все скоро оценят», — сказал Мартынов.

Также к концу года откроется обновленная автостанция в Феодосии.

«В этом году в республиканскую адресную инвестиционную программу был внесен этот объект. Выделено около 20 млн рублей. И там будет тоже полностью заменено асфальтное покрытие как на самом перроне, так и на прилегающей территории. Думаю, что к концу года уже увидят качественное изменение», — сказал гендиректор «Крымавтотранса».

Что касается Ялты, где уже начались демонтажные работы на автостанции, то этот объект будет сдан к концу 2025 года, добавил он.

«В истории нашего предприятия это первый подобный объект с такой суммой вложений государственных средств, поэтому мы очень внимательно к нему относимся. Быстро сделать не получится. Надеемся, что к концу следующего года все работы будут завершены», — уточнил Мартынов.

Ранее он сообщал, что на капремонт старой автостанции «Ялта» 1966 года постройки, с четырехэтажным зданием и каскадом платформ у реки, правительство выделило 480 млн рублей.

По словам Мартынова, обновление старых автостанций и строительство новых объектов в Крыму является вторым этапом большой транспортной реформы в республике. В рамках которого уже проведен большой ремонт автостанций «Западная» в Симферополе, «Первомайская» в Первомайском районе, «Садовая» в Нижнегорском районе, а также в Бахчисарае.

Первым этапом было масштабное обновление автобусного парка предприятия, уточнил гендиректор «Крымавтотранса».

Ранее президент ассоциации перевозчиков Крыма Зиновий Лудчак рассказал, как в Крыму решить проблему нехватки водителей автобусов, чтобы машины могли соблюдать расписания движения.