Где в Крыму появятся новые автостанции

«В этом году в республиканскую адресную инвестиционную программу был внесен этот объект. Выделено около 20 млн рублей. И там будет тоже полностью заменено асфальтное покрытие как на самом перроне, так и на прилегающей территории. Думаю, что к концу года уже увидят качественное изменение», — сказал гендиректор «Крымавтотранса».