Нацбанк Беларуси сохранил курс евро и курс доллара на 19 октября

В Национальном банке назвали курс евро, курс доллара и курс российского рубля на 19 октября 2024 года, субботу. Так, курс доллара, курс евро и курс российского рубля сохранили свои курсовые значения, установленные перед выходными.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на субботу, 19 октября, Нацбанком утверждены следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,3119 белорусского рубля, 1 евро — 3,5960 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,4070 белорусского рубля.
В сравнении с курсом валют, действовавшим в пятницу, 18 октября, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не подросли, но и не снизились.
Тем временем МАРТ сообщил, что цены на премиум-товары не будут регулироваться в Беларуси.