В Башкирии число предпринимателей увеличилось на 4,6%

На 10 октября 2024 года количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Башкортостане увеличилось почти на 4,6%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и теперь их общее число составило 138,2 тыс. Росту показателей способствует реализация нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
«Сектор малого и среднего предпринимательства в Башкортостане играет важную роль в экономике и продолжает развиваться. По статистике, каждый третий занятый региона работает в этой сфере. Численность занятых в секторе МСП составила 578,9 тыс., что на 5,5% выше показателя на начало года», — прокомментировала и.о. министра предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Зухра Гордиенко.
В регионе зарегистрировано 244,4 тыс. самозанятых, количество которых увеличилось на 31,3% в текущем году, что подтверждает активный поиск жителями новых возможностей для дохода и реализации своих навыков.
Помощь бизнесу в регионе осуществляется институтами развития предпринимательства. Предоставляются финансовые меры поддержки в виде льготных микрозаймов, лизинга, гарантий. Так, на 9 октября 2024 года Региональная лизинговая компания Республики Башкортостан оказала поддержку 50 получателям на общую сумму 282,6 млн рублей, что на 35,1% выше количества получателей и на 2,8% выше общей суммы за аналогичный период 2023 года.
Ключевыми элементами инфраструктуры поддержки предпринимательства в регионе являются центры «Мой бизнес» Республики Башкортостан. С начала текущего года специалисты центров предоставили более 8,4 тыс. услуг действующим и начинающим предпринимателям региона.