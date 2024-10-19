В Башкирии число предпринимателей увеличилось на 4,6%

На 10 октября 2024 года количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Башкортостане увеличилось почти на 4,6%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и теперь их общее число составило 138,2 тыс. Росту показателей способствует реализация нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».