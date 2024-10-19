Гарбузов: Столичные производители нарастили выпуск товаров для спорта и туризма

«Ветер спорт» — выпускает летнюю и утепленную экипировку для велоспорта, бега и триатлона. В этом году предприятие более чем в два раза увеличило среднемесячный объем производства — до восьми тысяч изделий. Это стало возможным благодаря модернизации производства, открытию цехов сублимационной печати и автоматического раскроя, а также отделу технического контроля. В октябре на предприятии приступили к выпуску беговой экипировки для сезона осень-зима. Комбинируя вещи этой линейки, можно тренироваться при температуре воздуха от минус 10 до плюс 10 градусов.