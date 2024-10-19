Гарбузов: Столичные производители нарастили выпуск товаров для спорта и туризма

— Благоприятный инвестиционный климат и развитая система мер поддержки помогают столичным промышленникам модернизировать свои производства, наращивать объемы выпуска продукции, в том числе для занятий спортом, и закрывать потребности москвичей и жителей страны. С января по август московские предприятия выпустили около 790 тысяч спортивных костюмов, свыше 835 тысяч головных уборов. Кроме того, компании отгрузили заказчикам спортивных товаров на 2,9 миллиарда рублей, что почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, — сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Так, столичная компания БАСК, которая производит одежду и снаряжение для экстремальных видов спорта и путешествий, с начала этого года увеличила выпуск продукции почти на 25 процентов. Для динамичного наращивания темпов и объемов производства предприятие активно внедряет цифровизацию и автоматизацию, основанные на применении облачной системы управления технологическими процессами.
— За восемь месяцев текущего года продано почти 93 тысячи единиц изделий. Самой востребованной категорией остается верхняя одежда для низких температур — куртки, комбинезоны, полукомбинезоны. Около половины этого сегмента приходится на изделия с утеплителем из натурального гусиного пуха российского производства, — рассказал соучредитель компании Сергей Богданов.
«Ветер спорт» — выпускает летнюю и утепленную экипировку для велоспорта, бега и триатлона. В этом году предприятие более чем в два раза увеличило среднемесячный объем производства — до восьми тысяч изделий. Это стало возможным благодаря модернизации производства, открытию цехов сублимационной печати и автоматического раскроя, а также отделу технического контроля. В октябре на предприятии приступили к выпуску беговой экипировки для сезона осень-зима. Комбинируя вещи этой линейки, можно тренироваться при температуре воздуха от минус 10 до плюс 10 градусов.
— С начала года мы выпустили около 60 тысяч единиц продукции. Экипировка нашего предприятия популярна у любителей и профессиональных спортсменов — одежда поставляется для сборных команд, в том числе паралимпийских, по велоспорту и триатлону. Каждый разрабатываемый продукт проходит длительный этап тестирования атлетами, по результатам которого модель продолжает дорабатываться даже после старта продаж, — сообщил основатель бренда Антон Иванов.
Компания Hotwalker выпускает инновационные изделия с подогревом — сиденья для спортивных трибун, туристические коврики, стельки, чехлы и кофры для оборудования, а также специальные чехлы для промышленных планшетов и терминалов сбора данных. В этом году на предприятии начали производить жилеты с подогревом. Он будет востребован у специалистов, работающих на Крайнем Севере и в Арктике. Вся продукция оснащена специальным гибким углеродным нагревательным элементом и аккумулятором.