Олег Кожемяко проверил, как идет ремонт многострадальной дороги в Приморье

Губернатор Приморского края проинспектировал ремонтные работы многострадальной дороги между Осиновкой и Ивановкой, сообщает ИА PrimaMedia. Об этом Олег Кожемяко рассказал в своем ТГ-канале (18+).
На дорогу Осиновка — Рудная Пристань постоянно жалуются автолюбители. Как сообщалось ранее, в 2023 году была вскрыта часть трассы между Ивановкой и Лубянкой, что стало настоящей проблемой для водителей. Работы в строительный сезон завершить не успели, оставив участок «на зиму», и заасфальтировали участок лишь летом.
В этом году ремонт переместился на участок между Ивановкой и Осиновкой: 10-километровый отрезок представляет собой настоящую полосу препятствий. Легковым автомобилям с низким клиренсом сложно передвигаться по утрамбованным насыпям из скальника и преодолевать многочисленные дорожные неровности. В некоторых местах введено одностороннее движение.
«Неоднократно получаем жалобы на состояние этого участка дороги. И люди обоснованно жалуются. Проезд тут — настоящее испытание для техники и нервов автолюбителей. Поручил ускорить работы. Подрядчики обещают до конца ноября сдать последние десять километров. Обязательно проверим», — подчеркнул Олег Кожемяко.
Напомним, в Приморье специалисты проводят масштабный ремонт автомобильных трасс в различных районах. В правительстве рассказали, где на данный момент дороги приводят в порядок.