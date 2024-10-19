Олег Кожемяко проверил, как идет ремонт многострадальной дороги в Приморье

На дорогу Осиновка — Рудная Пристань постоянно жалуются автолюбители. Как сообщалось ранее, в 2023 году была вскрыта часть трассы между Ивановкой и Лубянкой, что стало настоящей проблемой для водителей. Работы в строительный сезон завершить не успели, оставив участок «на зиму», и заасфальтировали участок лишь летом.