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В Новосибирске зимой улицы вновь покроют «Бионордом»

Об использовании реагентов рассказали в администрации.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске власти активно готовят город к предстоящей зиме. Стало известно, что для противогололедной обработки дорог в этом сезоне применят привычные варианты. В том числе, «Бионорд».

— Противогололедный реагент «БИОНОРД» будет как в сухом виде (Бионорд «Универсальный»), так и в двухфазном виде, — сообщили Atas.info в мэрии Новосибирска.

Закупки вещества провели уже в нескольких районах города. Частота использования «Бионорда» на дорогах города пока неизвестна. Она будет зависеть от количества выпавших на дороги осадков.

Известно, что «Бионорд» в Новосибирске применяют уже несколько лет. Подробности об его использовании ранее КП-Новосибирск рассказал директор крупнейшего ДЭУ России.

ЖКХ