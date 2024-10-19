В Новосибирске зимой улицы вновь покроют «Бионордом»

В Новосибирске власти активно готовят город к предстоящей зиме. Стало известно, что для противогололедной обработки дорог в этом сезоне применят привычные варианты. В том числе, «Бионорд».
— Противогололедный реагент «БИОНОРД» будет как в сухом виде (Бионорд «Универсальный»), так и в двухфазном виде, — сообщили Atas.info в мэрии Новосибирска.
Закупки вещества провели уже в нескольких районах города. Частота использования «Бионорда» на дорогах города пока неизвестна. Она будет зависеть от количества выпавших на дороги осадков.
Известно, что «Бионорд» в Новосибирске применяют уже несколько лет. Подробности об его использовании ранее КП-Новосибирск рассказал директор крупнейшего ДЭУ России.