Отели Казани готовятся к приему гостей саммита БРИКС

По информации регионального госкомитета по туризму, в рамках подготовки к саммиту БРИКС в Казани построили новые отели, а существующие обновили. Так, президентские номера раньше были только в восьми гостиницах города, а в процессе подготовки их дополнительно обустроили еще в 14. На данный момент, более 6,6 тысячи номеров в 58 гостиницах готовы принимать гостей. Подготовлен и номерной фонд высшей категории в 21 гостинице — для высокопоставленных гостей.