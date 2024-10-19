Мэрия объявит конкурс по проектированию Дзержинской линии метро в течение месяца

«Развитие подземного рельсового транспорта — одна из приоритетных задач мэрии. Мы провели серию переговоров с потенциальными подрядчиками, в том числе и зарубежными. По проектированию на “Технопроме” подписали меморандум о намерении с белорусской компанией “Минскметропроект”. Есть компетенции в этой плоскости в Москве и Петербурге. China Railway — крупнейшая компания с мировым именем, у которой много реализованных проектов в разных странах», — цитирует «Коммерсантъ» главу города.