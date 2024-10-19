Мэрия объявит конкурс по проектированию Дзержинской линии метро в течение месяца

Конкурс на проектирование Дзержинской линии метрополитена мэрия Новосибирска планирует объявить в течение месяца. Об этом сообщил мэр Максим Кудрявцев.
«Развитие подземного рельсового транспорта — одна из приоритетных задач мэрии. Мы провели серию переговоров с потенциальными подрядчиками, в том числе и зарубежными. По проектированию на “Технопроме” подписали меморандум о намерении с белорусской компанией “Минскметропроект”. Есть компетенции в этой плоскости в Москве и Петербурге. China Railway — крупнейшая компания с мировым именем, у которой много реализованных проектов в разных странах», — цитирует «Коммерсантъ» главу города.
Кудрявцев также отметил, что на этапе строительства метро чиновники рассматривают China Railway. Если она победит на конкурсе, то сибиряки будут рады видеть ее. Тем более, что у нее есть представительство в России.
Со слов чиновника, в этом году провели хорошую работу по модернизации составов при помощи финансирования с областного уровня. Так, уже завершен конкурс по закупке трех пятивагонных составов по лизинговой схеме, и один состав берут напрямую у завода-производителя.