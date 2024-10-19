В Самарской области реконструируют стадионы «Торпедо» и «Металлург»

В Самарской области собираются реконструировать стадион «Торпедо» в Тольятти и «Металлург» в региональной столице. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале.
«Принято решение провести реконструкцию стадионов “Торпедо” в Тольятти и “Металлург” в Самаре. Объекты значимые, но давно требующие модернизации. Вопрос еще будем подробно прорабатывать, но в ближайшие годы обязательно приведем эти стадионы в порядок», — написал глава региона.
Реконструкция стадионов будет осуществляться в рамках программ социально-экономического развития области и специальной программы «Мастер спорта». В следующем году Самарская область примет международный спортивный форум «Россия — спортивная держава».
Стадион «Металлург» долгое время служил домашней ареной для местных «Крыльев Советов». Однако после появления нового стадиона, на котором проходили игры чемпионата мира 2018 года по футболу, интерес к «Металлургу» заметно снизился.