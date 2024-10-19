В Самарской области реконструируют стадионы «Торпедо» и «Металлург»

«Принято решение провести реконструкцию стадионов “Торпедо” в Тольятти и “Металлург” в Самаре. Объекты значимые, но давно требующие модернизации. Вопрос еще будем подробно прорабатывать, но в ближайшие годы обязательно приведем эти стадионы в порядок», — написал глава региона.