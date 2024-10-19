Минсельхозпрод повысил минимальные экспортные цены на сыры и мясо

Для стран ЕАЭС (кроме России), СНГ и других государств на $0,1 за килограмм вырастут минимальные экспортные цены на все мясо крупного рогатого скота. В частности, для ЕАЭС, СНГ и Грузии они составят $4,1 за 1 кг молодняка и $3,8 за 1 кг взрослых животных. Для других стран — $3,9 и $3,7 соответственно.