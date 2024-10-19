Минсельхозпрод повысил минимальные экспортные цены на сыры и мясо

Для стран ЕАЭС (кроме России), СНГ и других государств на $0,1 за килограмм вырастут минимальные экспортные цены на все мясо крупного рогатого скота. В частности, для ЕАЭС, СНГ и Грузии они составят $4,1 за 1 кг молодняка и $3,8 за 1 кг взрослых животных. Для других стран — $3,9 и $3,7 соответственно.
Для России подорожают сыры: нежирные — до 330 российских рублей за килограмм, жирностью до 45% — до 445 рублей, свыше 45% — до 455 рублей.
Молоко и сливки сгущенные или в порошке жирностью до 1,5% для россиян подорожают с 200 до 210 российских рублей, для других стран — с $2,1 до $2,2 за килограмм, для Армении и Алжира — с $2,2 до $2,3.
В предыдущий раз Минсельхозпрод повышал экспортные цены 3 октября.