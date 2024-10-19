KP.RU: Пермский край стал лидером по экспорту мухоморов в США и Азию

Как рассказал газете один из пермских предпринимателей Александр Закиров, чей бизнес связан с мухоморами, он имеет к рекорду непосредственное отношение. «140 килограммов мухоморов в США? Да, это я в прошлом году продал! Я вообще был первый, кто официально поставил мухомор за границу», — заявил бизнесмен.