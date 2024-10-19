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KP.RU: Пермский край стал лидером по экспорту мухоморов в США и Азию

Пермский край РФ стал крупнейшим экспортером мухоморов в США и страны Азии, пишет KP.RU со ссылкой на данные Россельхознадзора.

Источник: РИА "Новости"

По данным издания, всего по итогам прошлого года были оформлены сертификаты на отправку 565 килограммов этого сушеного гриба в Киргизию, Филиппины и США.

Как рассказал газете один из пермских предпринимателей Александр Закиров, чей бизнес связан с мухоморами, он имеет к рекорду непосредственное отношение. «140 килограммов мухоморов в США? Да, это я в прошлом году продал! Я вообще был первый, кто официально поставил мухомор за границу», — заявил бизнесмен.

Кроме него, сушкой и поставкой шляпок мухомора занимаются еще несколько компаний в Перми.

«Золотую жилу» предприниматель обнаружил в пандемию коронавируса: в поисках панацеи люди переключились на народную медицину. По окончании пандемии спрос тем не менее не упал, а остался стабильным. На основе мухомора делают настои, экстракты, мази, крема, а также продают баночки с «микродозингом».

За рубежом спрос на товар тоже есть: среди клиентов — Бельгия, Литва, Германия, Италия, говорит Закиров.

Опрошенные газетой эксперты тем временем напоминают, что мухомор действительно используется в народной медицине, однако предостерегают: гриб все же ядовитый, он оказывает угнетающее действие на нервную систему и даже малые их дозы могут быть смертельно опасны.

В связи с этим экспериментировать с мухомором не следует.