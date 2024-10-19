KP.RU: Пермский край стал лидером по экспорту мухоморов в США и Азию

По данным издания, всего по итогам прошлого года были оформлены сертификаты на отправку 565 килограммов этого сушеного гриба в Киргизию, Филиппины и США.
Как рассказал газете один из пермских предпринимателей Александр Закиров, чей бизнес связан с мухоморами, он имеет к рекорду непосредственное отношение. «140 килограммов мухоморов в США? Да, это я в прошлом году продал! Я вообще был первый, кто официально поставил мухомор за границу», — заявил бизнесмен.
Кроме него, сушкой и поставкой шляпок мухомора занимаются еще несколько компаний в Перми.
«Золотую жилу» предприниматель обнаружил в пандемию коронавируса: в поисках панацеи люди переключились на народную медицину. По окончании пандемии спрос тем не менее не упал, а остался стабильным. На основе мухомора делают настои, экстракты, мази, крема, а также продают баночки с «микродозингом».
За рубежом спрос на товар тоже есть: среди клиентов — Бельгия, Литва, Германия, Италия, говорит Закиров.
Опрошенные газетой эксперты тем временем напоминают, что мухомор действительно используется в народной медицине, однако предостерегают: гриб все же ядовитый, он оказывает угнетающее действие на нервную систему и даже малые их дозы могут быть смертельно опасны.
В связи с этим экспериментировать с мухомором не следует.