МАРТ сказал об альтернативной системе регулирования цен в Беларуси в 2025 году. Подробности озвучил глава антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов, пишет БелТА.
По словам Богданова, белорусское правительство сейчас работает над разработкой альтернативной системы регулирования цен в стране. Он уточнил, что основная задача состоит в создании системы с наименьшим вмешательством государства в процессы ценообразования, но вместе с тем обеспечении стабильного насыщения внутреннего рынка, в развитии экономики, а также в доступных ценах на товары для населения.
Глава МАРТ обратил внимание на то, что вырабатываются несколько вариантов, которые в том числе будут обсуждаться и с бизнес-сообществом.
— Если все будет хорошо, то новая система будет принята, возможно, в следующем году, — уточнил Алексей Богданов.
Ранее правительство изменило нормы регулирования цен в Беларуси.
Кстати, МАРТ сказал, что цены на премиум-товары не будут регулироваться в Беларуси.
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