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МАРТ сказал об альтернативной системе регулирования цен в Беларуси в 2025 году

Глава МАРТ сообщил, что альтернативная система регулирования цен может появиться в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

МАРТ сказал об альтернативной системе регулирования цен в Беларуси в 2025 году. Подробности озвучил глава антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов, пишет БелТА.

По словам Богданова, белорусское правительство сейчас работает над разработкой альтернативной системы регулирования цен в стране. Он уточнил, что основная задача состоит в создании системы с наименьшим вмешательством государства в процессы ценообразования, но вместе с тем обеспечении стабильного насыщения внутреннего рынка, в развитии экономики, а также в доступных ценах на товары для населения.

Глава МАРТ обратил внимание на то, что вырабатываются несколько вариантов, которые в том числе будут обсуждаться и с бизнес-сообществом.

— Если все будет хорошо, то новая система будет принята, возможно, в следующем году, — уточнил Алексей Богданов.

Ранее правительство изменило нормы регулирования цен в Беларуси.

Кстати, МАРТ сказал, что цены на премиум-товары не будут регулироваться в Беларуси.

Тем временем мы узнали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2024: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.