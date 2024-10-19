МАРТ сказал об альтернативной системе регулирования цен в Беларуси в 2025 году

По словам Богданова, белорусское правительство сейчас работает над разработкой альтернативной системы регулирования цен в стране. Он уточнил, что основная задача состоит в создании системы с наименьшим вмешательством государства в процессы ценообразования, но вместе с тем обеспечении стабильного насыщения внутреннего рынка, в развитии экономики, а также в доступных ценах на товары для населения.