На нижегородской М-12 Восток может появиться музыкальная полоса

Накануне на трассе М-11 «Нева» стартовал эксперимент по внедрению музыкальной разметки и поперечных шумовых полос с музыкальным эффектом. Теперь водители смогут услышать отрывок из песни «Калинка-Малинка».
«По итогам этого теста будет принято решение о возможном расширении использования музыкальной разметки на других участках дорог России», — пояснили в компании «Автодор».
Подобно шумовым полосам, применяемым на современных дорогах, музыкальная разметка не даст заснуть за рулем. Кроме того, она будет способствовать соблюдению скоростного режима: ведь услышать мелодию можно лишь при соблюдении установленной скорости движения.
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