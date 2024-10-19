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На нижегородской М-12 Восток может появиться музыкальная полоса

На автодороге М-12 «Восток» в Нижегородской области могут появиться музыкальные полосы.

Накануне на трассе М-11 «Нева» стартовал эксперимент по внедрению музыкальной разметки и поперечных шумовых полос с музыкальным эффектом. Теперь водители смогут услышать отрывок из песни «Калинка-Малинка».

«По итогам этого теста будет принято решение о возможном расширении использования музыкальной разметки на других участках дорог России», — пояснили в компании «Автодор».

Подобно шумовым полосам, применяемым на современных дорогах, музыкальная разметка не даст заснуть за рулем. Кроме того, она будет способствовать соблюдению скоростного режима: ведь услышать мелодию можно лишь при соблюдении установленной скорости движения.

Ранее мы сообщали, что в следующем году в Нижегородской области на трассе М‑12 «Восток» появится первый отель.