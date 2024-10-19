В промпарке «Достояние» Кавказского района запустят новое производство — Кондратьев

— В ближайшее время здесь запустят еще одно, восьмое, предприятие, где будут изготавливать пресс-формы, детали, запчасти, изделия из металла и пластика. В первую очередь, это решит проблему с оснасткой и запчастями для импортного промышленного оборудования — то, с чем столкнулись многие производители. Регион продолжит расширять промышленную инфраструктуру, делая ставку на многоотраслевую составляющую. Для этого реализуем большой комплекс мер поддержки управляющих компаний, резидентов и инвесторов. На территориях действующих промышленных парков уже работают 50 резидентов, создано более 3 тысяч рабочих мест, — сказал Вениамин Кондратьев.