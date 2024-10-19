В промпарке «Достояние» Кавказского района запустят новое производство — Кондратьев

В Кавказском районе на территории промышленного парка «Достояние» открывается восьмое производство. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поделился новостями о работе промпарка, который был создан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Соглашение о запуске импортозамещающего производства с новым резидентом было подписано на Международном форуме-выставке InRussia-2024, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации региона.
Промышленный парк «Достояние» начал свою деятельность в 2022 году по нацпроекту. Новая площадка и создание комфортных условий для малого и среднего бизнеса присоединили к проекту бизнесменов.
— В ближайшее время здесь запустят еще одно, восьмое, предприятие, где будут изготавливать пресс-формы, детали, запчасти, изделия из металла и пластика. В первую очередь, это решит проблему с оснасткой и запчастями для импортного промышленного оборудования — то, с чем столкнулись многие производители. Регион продолжит расширять промышленную инфраструктуру, делая ставку на многоотраслевую составляющую. Для этого реализуем большой комплекс мер поддержки управляющих компаний, резидентов и инвесторов. На территориях действующих промышленных парков уже работают 50 резидентов, создано более 3 тысяч рабочих мест, — сказал Вениамин Кондратьев.
В «Достоянии» уже функционирует предприятие по производству питьевой воды и газированных напитков, которое заменяет импортные аналоги. Также здесь находятся производители модульных зданий, типографии и компании, занимающиеся выпуском спецодежды. Ведется строительство целлюлозно-бумажного комбината, а также производств кваса и хлебобулочных изделий.
Промпарк «Достояние» располагается на площади 13,3 га, и инвестиции в реализацию проекта составляют 6,3 млр рублей. Соглашение о запуске нового предприятия в Кавказском районе было подписано на форуме InRussia-2024. Ожидается, что в рамках проекта будет приобретено необходимое оборудование, а производство начнет функционировать в 2025 году.
Форум, который проходил
На сегодняшний день в реестр Минпромторга России уже включено восемь промпарков и два промтехнопарка Краснодарского края, что делает Кубань лидером в Южном федеральном округе. До 2030 года в регионе планируется создать еще восемь промпарков в различных муниципалитетах, а также три промтехнопарка в Краснодаре, Новороссийске и Сочи.