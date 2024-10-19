В Перми застройщик «Тихого Компроса» выкупит в домах для расселения 554 помещения

В Перми прошла встреча представителей девелопера «Брусника» с жильцами домов, которые попадут под снос и расселение при комплексном развитии территории «Тихого Компроса». Они обсудили процедуру выкупа помещений у собственников жилья.
Застройщик планирует выкупить в рамках реализации КРТ «Тихий Компрос» 554 помещения, сообщил «Коммерсант-Прикамье». В компании заверили, что более 50% жителей готовы к контакту и обсуждению цены выкупа.
Участки новой жилой застройки в Свердловском районе Перми разместят в границах трех контуров: на Комсомольском пр., улицах Куйбышева, Коминтерна, Емельяна Ярославского, Лодыгина и Солдатова.
В Перми площадь новой застройки «Тихого Компроса» расширили до 6,5 гектара. Комплексное развитие территории «Тихого Компроса» включит многоэтажную застройку.