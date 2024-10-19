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В Ростове создают новую парковую зону

Ростовская область, 19 октября 2024. DON24.RU. В Ростове-на-Дону состоялась закладка парка на территории строящегося района Новый Ростов на месте старого аэропорта. Об этом сообщает региональное правительство.

Источник: официальный портал правительства Ростовской области

В высадке деревьев приняли участие первый замгубернатора Ростовской области Александр Скрябин, советник губернатора, председатель совета директоров Региональной корпорации развития Виктор Гончаров и генеральный директор РКР Михаил Тихонов, а также представители министерств и ведомств. В парке появились крымские и обыкновенные сосны, клены, липы, декоративные яблони, березы и черемуха.

«Вопрос реализации проекта комплексного развития территории “Новый Ростов” находится на постоянном контроле губернатора Ростовской области Василия Голубева, по его поручению правительством региона и ответственными ведомствами в ежемесячном режиме ведется анализ хода работ. Сегодня, в преддверии Дня древонасаждения, мы закладываем здесь новый парк. Всего в течение осени здесь будет высажено 465 деревьев», — поделился Александр Скрябин.

Парк разделят на две части. В одной будет две детские площадки, скейт-парк, площадка для стрит-бола и занятий воркаутом. Также оборудуют фуд-корт с местом для проведения ярмарок. Во второй части парка будет тихая зона. Там будут скамейки, качели, кафе.

«Планируется, что бульвар станет логичным продолжением парка и планировочно объединит все рекреационные зоны в единое пешеходное пространство. С учетом того, что бульвар разместится на бывшей взлетной полосе, он будет обустроен в формате линейного парка», — пояснили власти.

На территории Нового Ростова также благоустроят несколько скверов, дворовые пространства. Всего под озеленение отведут более 80 га.