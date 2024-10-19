В Ростове создают новую парковую зону

Парк разделят на две части. В одной будет две детские площадки, скейт-парк, площадка для стрит-бола и занятий воркаутом. Также оборудуют фуд-корт с местом для проведения ярмарок. Во второй части парка будет тихая зона. Там будут скамейки, качели, кафе.