В Самаре снесут 75-летний аварийный дом на улице Санфировой

Так, само здание представляет собой двухэтажный кирпичный дом. У владельцев заберут жилую комнату № 33 площадью 19,6 кв. м. В скором времени они получат копии постановления. Кроме того, представители департамента управления имуществом Самары свяжутся с собственниками для проведения переговоров и обсуждения условий расселения.