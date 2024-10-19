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В Самаре снесут 75-летний аварийный дом на улице Санфировой

Власти Самары изымут земельный участок на улице Санфировой для муниципальных нужд.

Источник: Комсомольская правда

Власти Самары для муниципальных нужд изымут земельный участок, а находящийся на нем дом снесут. Речь идет об аварийном здании на улице Санфировой, 108. Оно было построено еще в 1949 году. Соответствующая информация размещена на сайте городской администрации.

«Изъять земельный участок площадью 810 кв. м и расположенные в многоквартирном доме жилые помещения», — говорится в опубликованном постановлении мэрии.

Так, само здание представляет собой двухэтажный кирпичный дом. У владельцев заберут жилую комнату № 33 площадью 19,6 кв. м. В скором времени они получат копии постановления. Кроме того, представители департамента управления имуществом Самары свяжутся с собственниками для проведения переговоров и обсуждения условий расселения.

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