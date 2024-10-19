В Самаре снесут 75-летний аварийный дом на улице Санфировой

Власти Самары для муниципальных нужд изымут земельный участок, а находящийся на нем дом снесут. Речь идет об аварийном здании на улице Санфировой, 108. Оно было построено еще в 1949 году. Соответствующая информация размещена на сайте городской администрации.
«Изъять земельный участок площадью 810 кв. м и расположенные в многоквартирном доме жилые помещения», — говорится в опубликованном постановлении мэрии.
Так, само здание представляет собой двухэтажный кирпичный дом. У владельцев заберут жилую комнату № 33 площадью 19,6 кв. м. В скором времени они получат копии постановления. Кроме того, представители департамента управления имуществом Самары свяжутся с собственниками для проведения переговоров и обсуждения условий расселения.