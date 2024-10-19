Потребительская уверенность казахстанцев: что изменилось в сентябре?

«Сентябрь 2024 года оказался по большей части негативным для стран Центральной Азии. Только в Казахстане фиксируется небольшой рост индекса потребительской уверенности (CCI) после снижения в августе. Тем не менее он не полностью восстановился, но все еще находится выше нейтральной границы в 100 пунктов. При этом отметим сильное улучшение прогнозов жителей по изменениям в экономической ситуации. Хотя, с другой стороны, также произошло заметное падение оценок благоприятности условий для крупных покупок. В Кыргызстане в сентябре произошло падение индекса потребительской уверенности после шести месяцев роста подряд и достижения новых рекордов. И все же снижение не было катастрофичным, и по большей части оценки и прогнозы жителей остались примерно на тех же уровнях. Тем не менее наиболее заметное снижение также произошло по оценке благоприятности условий для крупных покупок, которая остается наибольшей во всей Центральной Азии. К тому же в сравнении с сентябрем 2023 года CCI все еще показывает существенный рост почти на 13 пунктов. У регионального лидера по индексу потребительской уверенности — Таджикистана — второй месяц подряд происходит небольшое снижение. В этот раз темп падения оказался еще меньше, да и сам показатель индекса является третьим самым высоким в этом году. Основное снижение произошло по части прогнозов как личного материального положения, так и экономики. Тем не менее показатели упавших субиндексов все равно самые высокие в Центральной Азии, и подавляющее большинство жителей выражают оптимизм. Да и в сравнении с прошлым годом CCI в Таджикистане показывает рост на 6,3 пункта. Также негативная динамика индекса была зафиксирована и в Узбекистане после двух месяцев восстановления подряд. Индекс при этом оказался немного выше июльского значения, а падение произошло из-за обратного снижения оценок благоприятности условий для крупных покупок после рекордного показателя в августе. Также заметно снизились оценки изменений в экономической ситуации. Отметим, что Узбекистан оказался единственной страной, у которой индекс относительно сентября 2023 года снизился на 2,7 пункта».