Потребительская уверенность казахстанцев: что изменилось в сентябре?

Улучшение настроений случилось по трем из пяти субиндексов. Наибольшее увеличение произошло по прогнозам изменений экономической ситуации в горизонте одного года. В сравнении с прошлогодним сентябрем CCI вырос на 2,7 пункта во многом благодаря значительному улучшению оценок изменений личного материального положения.
Субиндекс прогнозов изменений экономической ситуации в горизонте следующих 12 месяцев вырос на заметные 7,1 пункта, достигнув 131,3 пункта, что является вторым лучшим результатом этого года. Доля тех, кто считает, что экономическая ситуация улучшится, выросла с 49,3% в августе до 53,1% — в сентябре.
В сравнении с августом наибольшее падение показывает субиндекс благоприятности текущих условий для крупных покупок, который снизился на 5,2 пункта и достиг 71,3 пункта. Этот результат является самым низким за последние пять месяцев. Доля казахстанцев, считающих, что условия для покупок являются благоприятными, уменьшилась с 32,8 до 30,2%.
В региональном разрезе самый большой регресс показала Кызылординская область, где доля положительных ответов упала с 45,9 до 20,4%. Этот результат также оказался наихудшим среди всех регионов в сентябре. Также большое месячное падение наблюдается в Улытауской (-17,4 п. п.) и Атырауской (-10,1 п. п.) областях. С другой стороны, лучше всех ответили респонденты из Карагандинской области, где доля позитивных ответов немного упала — с 34,8 до 34,6%.
Инфляционные оценки жителей Казахстана немного выросли в сентябре после рекордно низких показателей августа. За прошедший месяц 39,7% жителей (в августе — 37,6%) заметили сильный рост цен. А в горизонте прошедшего года произошло небольшое падение доли заметивших более быстрое увеличение цен: с 51% в августе до рекордного минимума в 50,8% — на момент исследования.
Инфляционные ожидания казахстанцев в целом заметно выросли и достигли самых высоких значений в этом году. Доля людей, ожидающих сильного роста цен в горизонте одного месяца, увеличилась с 18 до 19,9%, в горизонте следующих 12 месяцев доля ждущих ускорения роста цен выросла с 21,7% в августе до 24,9% — на момент исследования.
Аналогичное исследование Национального банка РК по инфляционным оценкам и ожиданиям показало существенный рост пессимизма после многомесячных минимумов августа. Согласно его данным, доля ожидающих сильного роста цен в течение года выросла с 20,9 до 24,3%. Тогда как в горизонте одного месяца аналогичный показатель резко вырос с 14,7 до 19,5%. Инфляционные оценки в разных временных горизонтах показали разнонаправленное движение. Если по оценке роста цен за последний месяц произошло увеличение доли респондентов с 26 до 29%, то доля указывающих на быстрый рост цен за предыдущие 12 месяцев снизилась с 43,4 до 42,7%, что является вторым самым низким значением с апреля 2020 года.
Среди отдельных товаров и услуг большинство респондентов все еще волнует существенный рост цен на продукты питания. Топ-4 наиболее заметно подорожавших для населения товаров остается неизменным одиннадцатый месяц подряд. В него входят категории «Мясо и птица», «Молоко и молочные изделия», «Хлеб и хлебобулочные изделия» и «Овощи и фрукты». Тем не менее в среднем доля людей, заметивших сильный рост цен всех вышеперечисленных продуктов, упала на 4,4 п. п. По овощам и фруктам показатель снизился с 32,6 до 27,2%, что является минимумом за все время исследования. Также заметно (на 4,9 п. п.) упала доля людей, выбравших молочные продукты, а сам показатель достиг 31%, что лишь на 0,2 п. п. выше рекордного минимума. Согласно официальной статистике, цены на молочные продукты выросли в сентябре лишь на 0,4% м/м, а на мясо — на 0,2% м/м. Цены на фрукты и овощи также сезонно подешевели на 3,6% в сравнении с августом.
Таким образом, динамика инфляционных оценок и ожиданий в сентябре оказалась негативной по всему региону. При этом в Казахстане инфляционные ожидания заметно выросли, достигнув самых высоких значений в 2024 году. Что касается девальвационных ожиданий, то в странах Центральной Азии в целом они остались на прежних уровнях. Но в Казахстане минимальное укрепление тенге в сентябре, вероятно, и привело к небольшому снижению девальвационных ожиданий, которые до этого росли четыре месяца подряд на фоне такой же динамики обменного курса.
Пятнадцатая волна исследования потребительской уверенности населения четырех стран Центральной Азии показала увеличение общего пессимизма практически по всему региону. Сразу в трех странах произошло снижение потребительской уверенности. Хотя необходимо отметить, что снижение было не таким большим. Казахстан же оказался единственной страной, показавшей рост в сентябре, хотя его темп был незначительным и лишь частично компенсировал августовское падение.
Важным событием этой волны исследования стало почти повсеместное увеличение инфляционных оценок и ожиданий населения. Почти во всех странах так или иначе фиксируется рост этих параметров второй месяц подряд, в том числе продолжается сильная обеспокоенность большинства жителей в вопросе роста цен на мясо и птицу. В итоге сентябрь однозначно можно назвать негативным для Центральной Азии из-за ухудшения потребительской уверенности и инфляционных настроений. Отметим, что в сравнении с 2023 годом потребительская уверенность показала рост во всех странах, кроме Узбекистана.
«Сентябрь 2024 года оказался по большей части негативным для стран Центральной Азии. Только в Казахстане фиксируется небольшой рост индекса потребительской уверенности (CCI) после снижения в августе. Тем не менее он не полностью восстановился, но все еще находится выше нейтральной границы в 100 пунктов. При этом отметим сильное улучшение прогнозов жителей по изменениям в экономической ситуации. Хотя, с другой стороны, также произошло заметное падение оценок благоприятности условий для крупных покупок. В Кыргызстане в сентябре произошло падение индекса потребительской уверенности после шести месяцев роста подряд и достижения новых рекордов. И все же снижение не было катастрофичным, и по большей части оценки и прогнозы жителей остались примерно на тех же уровнях. Тем не менее наиболее заметное снижение также произошло по оценке благоприятности условий для крупных покупок, которая остается наибольшей во всей Центральной Азии. К тому же в сравнении с сентябрем 2023 года CCI все еще показывает существенный рост почти на 13 пунктов. У регионального лидера по индексу потребительской уверенности — Таджикистана — второй месяц подряд происходит небольшое снижение. В этот раз темп падения оказался еще меньше, да и сам показатель индекса является третьим самым высоким в этом году. Основное снижение произошло по части прогнозов как личного материального положения, так и экономики. Тем не менее показатели упавших субиндексов все равно самые высокие в Центральной Азии, и подавляющее большинство жителей выражают оптимизм. Да и в сравнении с прошлым годом CCI в Таджикистане показывает рост на 6,3 пункта. Также негативная динамика индекса была зафиксирована и в Узбекистане после двух месяцев восстановления подряд. Индекс при этом оказался немного выше июльского значения, а падение произошло из-за обратного снижения оценок благоприятности условий для крупных покупок после рекордного показателя в августе. Также заметно снизились оценки изменений в экономической ситуации. Отметим, что Узбекистан оказался единственной страной, у которой индекс относительно сентября 2023 года снизился на 2,7 пункта».
В Казахстане и Узбекистане аналитики ежемесячно собирают по 3 600 анкет, в Кыргызстане — 1 600, в Таджикистане — 1 200, соразмерно объему населения в исследуемых странах. Исследования базируются на методологии, используемой для получения индексов потребительской уверенности во многих странах мира и адаптированной под локальные задачи компанией United Research Technologies Group. Метод сбора данных — телефонный опрос. Анкета опроса адаптирована: исследование проводится на родном языке респондентов.