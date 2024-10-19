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Госстандарт внес в реестр опасной продукции популярные средства для стирки

Госстандарт Беларуси обновил реестр опасной продукции. Под запрет попали популярные капсулы и гели для стирки.

Источник: Смартпресс

У ведомства возникли претензии к концентрированному жидкому средству «Alpi white gel» для белых вещей и гелю-концентрату для стирки серии «Dory» для цветного белья, произведенным российским ООО «ТД Грасс».

Изготовитель моющих средств указал назначение продукции «для использования в стиральных машинах любого типа» и «для машинной стирки», но при этом они не могут применяться как моющее средство с нормируемым пенообразованием для стиральных машин с фронтальной загрузкой, считают в Госстандарте. Причина — в превышении нормы по показателю «пенообразующая способность».

«Превышение показателя “пенообразующая способность” вводит в заблуждение потребителя продукции относительно ее назначения, качества и безопасности и не исключает риск безопасного применения моющего средства в стиральных машинках с фронтальной загрузкой», — отметили в Госстандарте.

По этой же причине под запрет попали капсулы для стирки торговой марки «Kuper clean» Universal белорусского предприятия ООО «Эклипс Кемикалс».

Эти моющие средства запрещены к реализации на территории Беларуси. Имеющиеся в продаже должны быть изъяты из обращения.