Госстандарт внес в реестр опасной продукции популярные средства для стирки

Изготовитель моющих средств указал назначение продукции «для использования в стиральных машинах любого типа» и «для машинной стирки», но при этом они не могут применяться как моющее средство с нормируемым пенообразованием для стиральных машин с фронтальной загрузкой, считают в Госстандарте. Причина — в превышении нормы по показателю «пенообразующая способность».