Нацбанк Беларуси обнародовал курс евро и курс доллара на 20 октября

В Национальном банке обнародовали курс евро, курс доллара и курс российского рубля на 20 октября 2024 года, воскресенье. В частности, доллар, евро и российский рубль сохранили свои курсы, установленные перед выходными.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В итоге, на воскресенье, 20 октября, Нацбанком определены следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,3119 белорусского рубля, 1 евро — 3,5960 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,4070 белорусского рубля.
Сообразно валютным курсам, действовавшим в пятницу и субботу, 18 и 19 октября, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не изменились.
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