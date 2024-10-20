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Нацбанк Беларуси обнародовал курс евро и курс доллара на 20 октября

Национальный банк Беларуси назвал курс доллара, курс евро и курс российского рубля на 20 октября 2024, воскресенье.

Источник: Комсомольская правда

В Национальном банке обнародовали курс евро, курс доллара и курс российского рубля на 20 октября 2024 года, воскресенье. В частности, доллар, евро и российский рубль сохранили свои курсы, установленные перед выходными.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

В итоге, на воскресенье, 20 октября, Нацбанком определены следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,3119 белорусского рубля, 1 евро — 3,5960 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,4070 белорусского рубля.

Сообразно валютным курсам, действовавшим в пятницу и субботу, 18 и 19 октября, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не изменились.

Еще мы писали, что Нацбанк Беларуси сохранил курс евро и курс доллара на 19 октября, субботу.

Также министр экономики озвучил долг каждого белоруса.