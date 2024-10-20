Россиянам предложили способ увеличить пенсию на 36%, регулируя свой стаж

За каждый год работы сверх пенсионного возраста начисляются премиальные коэффициенты, что может существенно повысить выплаты. В частности, если продолжить трудовую деятельность еще на пять лет, фиксированная часть пенсии увеличится на 36%, а количество пенсионных баллов — на 45%.