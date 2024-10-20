Россиянам предложили способ увеличить пенсию на 36%, регулируя свой стаж

Граждане России могут увеличить свою пенсию на 36%, если продолжат работать после достижения пенсионного возраста, однако для этого важно заранее начать планирование. Об этом рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов.
За каждый год работы сверх пенсионного возраста начисляются премиальные коэффициенты, что может существенно повысить выплаты. В частности, если продолжить трудовую деятельность еще на пять лет, фиксированная часть пенсии увеличится на 36%, а количество пенсионных баллов — на 45%.
Власов отметил, что этот способ является законным и доступным, но о нем осведомлены не все, что мешает людям воспользоваться возможностью. Эксперт также подчеркнул, что размер пенсии напрямую зависит от трудового стажа и принятых решений каждого человека.
Напомним, в Российской Федерации с ноября увеличатся пенсионные выплаты для граждан, достигших 80-летнего возраста.