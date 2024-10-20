Доцент Арский: индексация пенсий в январе может подстегнуть инфляцию

Индексация пенсий с 1 января сразу на 7,3% может ускорить инфляцию. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на доцента кафедры логистики Финансового университета при правительстве России Александра Арского.
Эксперт отметил, что индексация пенсии на 7,3% должна покрыть официальный уровень инфляции.
С одной стороны, по его словам, пенсионеры сразу начнут получать повышенные выплаты, что увеличит нагрузку на бюджет. Он отметил, что с этим государство должно справиться.
Арский также добавил, что при этом может произойти рост цен в ожидании повышенного спроса на товары и лекарства.
Ранее эксперт Сергей Власов заявлял, что россияне могут увеличить свою пенсию на 36%, если продолжат работать после достижения пенсионного возраста, но для этого важно заранее начать планирование.
До этого профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов сообщал, что с ноября увеличатся пенсионные выплаты для граждан, которые достигли 80-летнего возраста.