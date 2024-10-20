Стоимость проезда вырастет на двух маршрутах Хабаровска

Администрация Хабаровска сообщила об очередном повышении стоимости проезда в общественном транспорте города. Речь идет о маршрутах №№ 26−3 и 68−2. Через некоторое время платить придется больше. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Информация об изменении стоимости проезда появилась на сайте мэрии Хабаровска. Стоимость проезда составит 50 рублей на каждом маршруте, о которых идет речь. По данным мэрии, такая цена будет действовать со 2 ноября.
В начале года средняя цена поездки в маршрутах Хабаровска составила 42 рубля. Минимальный тариф в городе тогда составлял 33 рубля, а максимальный — 45 рублей. Однако постепенно некоторые перевозчики повышают цены, ссылаясь на подорожание топлива, автомобильных запчастей, а также рост МРОТ.