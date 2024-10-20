Стоимость проезда вырастет на двух маршрутах Хабаровска

В начале года средняя цена поездки в маршрутах Хабаровска составила 42 рубля. Минимальный тариф в городе тогда составлял 33 рубля, а максимальный — 45 рублей. Однако постепенно некоторые перевозчики повышают цены, ссылаясь на подорожание топлива, автомобильных запчастей, а также рост МРОТ.