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Директор Новосибирского цирка выиграл суд у Росгосцирка

Сергей Шабанов впал в немилость московского руководства после публичной критики. Его выселили из цирка, а сам мужчина оказался на грани увольнения.

Железнодорожный районный суд признал незаконным дисциплинарное взыскание, вынесенное директору Новосибирского государственного цирка Сергею Шабанову. Об он рассказал «Прецеденту».

— Незаконным был признан приказ о вынесении мне выговора за «отсутствие должного контроля за отчетностью». Решение не вступило в силу. Отмечу, продолжаются два других судебных процесса, где я также оспариваю необоснованные, на мой взгляд, дисциплинарные взыскания. Всего у меня их три, если не оспорю, у Росгосцирка будет формальное право меня уволить, — отметил Сергей Шабанов.

С мая этого года директор Новосибирского государственного цирка Сергей Шабанов стал бездомным. Его выселили из комнаты в цирке, которую он занимал. Какое-то время мужчина пожил на ипподроме, теперь кочует от одних друзей к другим. Он находится на больничном и судится с руководством.

В феврале Шабанов вступил в конфронтацию с руководством Росгосцирка, обвинив его в коррупции. Он потребовал вмешательства главы СКР Александра Бастрыкина.

В августе ФКП «Росгосцирк» прокомментировал скандал в новосибирском филиале. «Прецеденту» назвали причины выселения Сергея Шабанова из общежития цирка и должностные нарушения, которые ему вменяются.

Выселение Шабанова из цирка новосибирские следователи признали законным.

2 сентября гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный прокомментировал ситуацию в новосибирском цирке. По мнению Запашного, Шабанов «ведёт теневую игру», а Росгосцирк в последнее время демонстрирует небывалые финансовые успехи.

За Сергея Шабанова вступились сотни новосибирцев, подписавших письмо Владимиру Путину.

Архип ВЕТРОВ.