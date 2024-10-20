Директор Новосибирского цирка выиграл суд у Росгосцирка

— Незаконным был признан приказ о вынесении мне выговора за «отсутствие должного контроля за отчетностью». Решение не вступило в силу. Отмечу, продолжаются два других судебных процесса, где я также оспариваю необоснованные, на мой взгляд, дисциплинарные взыскания. Всего у меня их три, если не оспорю, у Росгосцирка будет формальное право меня уволить, — отметил Сергей Шабанов.