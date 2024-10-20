В Башкирии обсудили кадровый вопрос АПК

Директор департамента развития сельских территорий минсельхоза РФ Виталий Платонов отметил, что одна из ключевых мер для привлечения и удержания специалистов на селе — обеспечение их доступным и комфортным жильем. В связи с этим ведомство инициирует программу предоставления жилья в найм для молодых специалистов АПК.
Он сообщил, что строительство малометражных квартир и домов больше субсидироваться не будет. Теперь господдержка распространяется на строительство жилья от 70 кв. метров, а взнос из внебюджетных фондов составит не менее 30%.
Обсуждалось развитие так называемых опорных населенных пунктов, где будет комплексно развиваться инфраструктура: школы, детские сады, дороги и медицинские учреждения.
И. о. вице-премьера — министра сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов отметил, что регион активно участвует в жилищных направлениях программы «Комплексное развитие сельских территорий». За пять лет объем выданной в республике сельской ипотеки превысил 30 млрд рублей.