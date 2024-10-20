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В Башкирии обсудили кадровый вопрос АПК

В Башкирии состоялся круглый стол по вопросам обеспечения кадрами с участием представителей министерств сельского хозяйства России и республики, аграрной науки и бизнеса.

Источник: Минсельхоз РБ

Директор департамента развития сельских территорий минсельхоза РФ Виталий Платонов отметил, что одна из ключевых мер для привлечения и удержания специалистов на селе — обеспечение их доступным и комфортным жильем. В связи с этим ведомство инициирует программу предоставления жилья в найм для молодых специалистов АПК.

Он сообщил, что строительство малометражных квартир и домов больше субсидироваться не будет. Теперь господдержка распространяется на строительство жилья от 70 кв. метров, а взнос из внебюджетных фондов составит не менее 30%.

Обсуждалось развитие так называемых опорных населенных пунктов, где будет комплексно развиваться инфраструктура: школы, детские сады, дороги и медицинские учреждения.

И. о. вице-премьера — министра сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов отметил, что регион активно участвует в жилищных направлениях программы «Комплексное развитие сельских территорий». За пять лет объем выданной в республике сельской ипотеки превысил 30 млрд рублей.

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сельское хозяйство
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