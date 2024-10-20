В Красноярске сорваны сроки ремонта дорог

В Красноярске сорваны сроки дорожного ремонта. Как рассказали в прокуратуре, изначально сдача всех объектов была запланирована на 15 октября, однако к сейчас ремонт идет на пяти улицах города. Кроме того, прогресс строительства транспортной развязки в микрорайоне Тихие Зори оценивается всего лишь в 87%.