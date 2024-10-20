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В Красноярске сорваны сроки ремонта дорог

На руководителей подрядных организаций заведены административные дела.

Источник: РИА "Новости"

В Красноярске сорваны сроки дорожного ремонта. Как рассказали в прокуратуре, изначально сдача всех объектов была запланирована на 15 октября, однако к сейчас ремонт идет на пяти улицах города. Кроме того, прогресс строительства транспортной развязки в микрорайоне Тихие Зори оценивается всего лишь в 87%.

В настоящее время главам МКУ «УДИБ» и МКУ «УКС» внесены представления, а на руководителей подрядных организаций заведены административные дела — организациям грозят штрафы. Завершение дорожного ремонта и устранение нарушений поставлено на контроль прокуратуры.