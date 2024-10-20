Налог на доход по вкладам: как платить в 2024 году?

В 2024 году россияне впервые заплатят НДФЛ с процентов по банковским вкладам — это касается тех, кто размещал средства на депозитах в 2023 году и получил доход, который превышает не облагаемую налогом сумму, — 150 000 рублей. Размер не попадающего под НДФЛ «ценза» зависит от максимальной ключевой ставки Центробанка, которая действовала в течение года на первое число каждого месяца. Рассчитывается он как произведение одного млн рублей и наибольшей ставки ЦБ. Так, в 2024 году сумма была определена исходя из ключевой ставки на 1 декабря 2023 года — тогда она составляла 15%. Как отметили в пресс-службе ВТБ, сумма налога рассчитывается Федеральной налоговой службой, а банк передает информацию о выплаченных процентах по вкладу по каждому клиенту в ФНС.