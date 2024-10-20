Налог на доход по вкладам: как платить в 2024 году?

В этом году нижегородцам впервые предстоит заплатить налог с доходов по банковским вкладам. Портал «Живем в Нижнем» рассказывает, как рассчитывается сумма НДФЛ, кому предстоит заплатить налог и как это можно будет сделать.
Когда появился налог на доход по вкладам?
До 2021 года налог нужно было платить только по тем депозитам, по которым процентная ставка превышала ключевую ставку Центробанка на 5 процентных пунктов. Однако позднее в законодательство внесли изменения — вступил новый закон о НДФЛ по банковским вкладам. Как рассказали корреспонденту портала «Живем в Нижнем» в пресс-службе ВТБ, с 1 января 2021 года вступил в силу новый порядок налогообложения. Поправки внесли во вторую часть Налогового кодекса России. Новый порядок распространяется на доходы в виде процентов по вкладам и счетам. Обязанность по уплате налога возникает в тот момент, когда клиент фактически получит доход. В рамках поддержки граждан вкладчики были освобождены от уплаты налога за 2021 и 2022 годы. В 2023 году действие этой льготы прекратилось.
Кто будет платить налог в 2024 году и как будет рассчитываться сумма?
В 2024 году россияне впервые заплатят НДФЛ с процентов по банковским вкладам — это касается тех, кто размещал средства на депозитах в 2023 году и получил доход, который превышает не облагаемую налогом сумму, — 150 000 рублей. Размер не попадающего под НДФЛ «ценза» зависит от максимальной ключевой ставки Центробанка, которая действовала в течение года на первое число каждого месяца. Рассчитывается он как произведение одного млн рублей и наибольшей ставки ЦБ. Так, в 2024 году сумма была определена исходя из ключевой ставки на 1 декабря 2023 года — тогда она составляла 15%. Как отметили в пресс-службе ВТБ, сумма налога рассчитывается Федеральной налоговой службой, а банк передает информацию о выплаченных процентах по вкладу по каждому клиенту в ФНС.
Прибыль по вкладам, которая превышает установленный порог, включается в совокупность доходов, которые облагаются НДФЛ, — заработная плата, дивиденды
В расчётах за 2024 год размер необлагаемой суммы будет выше — на данный момент максимальная ключевая ставка в 2024 году составляет 19%. При таком раскладе сумма, с которой не нужно будет платить налоги, составит 190 000 рублей. Если ставку до 1 декабря поднимут еще, то соответственно вырастет и сумма, с которой не нужно платить НДФЛ. Несмотря на то, что размер вкладов россиян заметно увеличился в 2024 году в связи с ростом ключевой ставки ЦБ и следующим за этим ростом ставок по банковским депозитам, большинства жителей России налоговые изменения вряд ли коснутся. По данным Агентства страхования вкладов (АСВ), средний размер вкладов физических лиц на 1 июля 2024 года составляет 338 тысяч рублей. Соответственно доход большинства не превысит установленный государством порог.
Законодательство определяет ряд вкладов, с которых не нужно платить НДФЛ.
«Налог не взимается со счетов и вкладов в рублях, ставка по которым в течение года не превышает 1% годовых, а также по эскроу-счетам — специальным счетам для расчетов по сделкам с недвижимостью», — рассказали в ВТБ.
С доходов по депозитам в иностранной валюте также придется заплатить налог.
«При расчете налоговой базы доходы в иностранной валюте пересчитываются на рубли по курсу ЦБ РФ на дату получения дохода», — пояснили в пресс-службе банка.
Пример расчета налога
Представьте ситуацию: вы положили на банковский вклад на весь 2023 год 1,6 млн рублей под 10% годовых. Тогда расчет налога будет выглядеть следующим образом:
При это избежать оплаты налога, «раскидав» деньги по разным вкладам не получится, — доход по вкладам суммируется со всех счетов в любых банках.
«Банки предоставляет информацию о выплаченных процентах по вкладу по каждому клиенту в ФНС. Размер налоговой ставки зависит от того, какой совокупный размер доходов получил клиент», — поделились в пресс-службе ВТБ.
Когда и как нужно будет заплатить новый налог?
Оплачивать налог по вкладам в банках нужно самостоятельно, однако подавать налоговую декларацию не требуется.
«В срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, банк передает информацию о выплаченных процентах по вкладу по каждому клиенту в Федеральную налоговую службу. То есть, до 1 февраля 2025 года ВТБ передаст в ФНС информацию о выплаченных в 2024 году процентах по вкладам по каждому клиенту. ФНС начисляет налог, который клиенту нужно будет оплатить до 1 декабря 2025 года», — пояснили в пресс-службе банка.
Если необлагаемая база будет превышена, то налоговая служба пришлет уведомление.
«Выплата процентов по вкладам осуществляется Банком в полном объеме без вычета налога. Налоговое уведомление поступит вкладчикам в сентябре — октябре 2024 года за 2023 год», — отметили в ВТБ.
Налоги за предыдущий год нужно будет заплатить до 1 декабря следующего. Например, за 2023 год — до 2 декабря 2024-го. ФНС уже начала рассылку налоговых уведомлений. С необходимой к уплате суммой можно ознакомиться на портале «Госуслуги» или в личном кабинете налогоплательщика.