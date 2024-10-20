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Падение цен на бананы в России привело к конфликту коммерсов и правительства в Эквадоре

Чиновники отказываются понижать госцену, а спрос в РФ отказался ниже ожидаемого.

Источник: РИА "Новости"

При этом россиян ждет подорожание бананов в течение месяца.

Спрос на фрукты уже упал, рыночек отреагировал на это — и ценник снизился со 160 до 120 рублей в розницу. Как стало известно Mash, в Эквадоре сейчас непростая ситуация после неурожая из-за засухи. Из-за нестабильности у бизнесменов на 30% меньше жирных контрактов, чем раньше. Раньше стоимость одной коробки оптом менялась примерно на полдоллара в неделю, сейчас — на 1,5−2.

Чтобы избежать банкротства, эквадорские производители вынуждены идти на переговоры с властями и просить повысить госцену. Для примера: госпрайс в 2023 составлял $6,65, а производители хотели $8,5. Итог — банановые карусельки обернутся повышением цен в России, что уже анонсировали поставщики.

экономика