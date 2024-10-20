Мэрия Калининграда: Трамвайное движение по проспекту Победы заведомо убыточное

Власти назвали заведомо убыточным восстановление движения трамваев по проспекту Победы в Калининграде. Информацию об этом опубликовали представители администрации города в комментариях на странице мэрии «ВКонтакте».
Пути и контактная сеть здесь не эксплуатируются много лет, потребовали бы замены, а стоимость таких работ превышает стоимость прокладки новых линий. Всё это с учётом расходов на содержание электрохозяйства делает трамвайное движение по проспекту Победы заведомо убыточным. Трамвайная сеть в городе сложилась во времена, когда трамвай был основным видом городского транспорта. Сейчас Калининград стал одним из автомобилизированных городов страны, и приходится учитывать этот факт при обновлении дорожной сети, — сообщили в администрации Калининграда.
Сейчас власти демонтируют рельсы в районе Центрального парка. На территории обустроят парковочные пространства. Ранее трамвайные пути убрали на бывшем кольце и прилегающей части проспекта Победы. Работы провели в рамках подготовки к реконструкции улицы от Кутузова до Радищева.
В 2023 году власти решили перевести в зону специализированной общественной застройки участок с разворотным кольцом для электротранспорта на проспекте Победы. На территории хотят разместить социальный объект.