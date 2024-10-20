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В Смольном отказались от проекта парка «Заросли» на набережной Макарова

Проект парка с народным названием «Заросли», расположенный на набережной Макарова, не будет реализован, сообщил РБК со ссылкой на вице-губернатора Петербурга Евгения Разумишкина. В этом месте будут строить продолжение набережной.

Поэтому власти города ограничатся благоустройством небольшой зеленой зоны. При этом проект будущего парка, который победил в конкурсе «Твой бюджет» в 2021 году, предполагал сохранение и благоустройство всей территории с дикой растительностью.

Разумишкин отметил, что та зелена зона, которую сохранят — будет иметь выход к воде. Однако на большее можно не рассчитывать, ведь инфраструктурный проект не позволит это сделать.

Как сообщал «МК в Питере», за сохранение парка выступали местные экоактивисты. Они предлагали разбить парк вдоль набережной Макарова и даже собрали 4 тысячи подписей под своей инициативой.

Однако позже стало известно о проекте строительства набережной от 2-й линии В. О. до транспортной развязки у Серного острова со строительством моста через реку Смоленку. Будущая трасса как раз проходит по «Зарослям».

ЖКХ