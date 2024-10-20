МИД: в Европе осознают сложности в связи с отказом Киева от транзита газа из РФ

Уже через несколько месяцев Россия может перестать поставлять газ в Европу через Украину. Между российской и украинской стороной истечет пятилетний контракт, который Киев не хочет продлевать. ЕС заявил, что готов к прекращению поставок «в любой момент», однако та же Словакия все еще не нашла альтернативу российскому ресурсу. В качестве решения на Украине предложили поставлять газ из Азербайджана вместо российского. Эксперты же считают, что с Украиной все-таки можно договориться о транзите газа через посредника.