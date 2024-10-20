Пермский порт требует со своего экс-гендиректора почти 1 млн руб

В 2021 году сообщалось, что Дзержинский районный суд вынес приговор в отношении генерального директора ООО «Порт Пермь»: он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в особо крупном размере). Как установили следствие и суд, руководитель имел реальную возможность для уплаты налогов, но не принял мер по погашению задолженности на сумму более 45 млн руб. Судом ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1 млн руб. Задолженность перед налоговым органом погашена в полном объеме.