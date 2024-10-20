Bloomberg: мировой госдолг может достичь рекордных $100 трлн

В то же время глава ЕЦБ отмечала, что у современных экономистов есть опыт, которого не было у их предшественников. У центральных банков есть эффективные инструменты для сглаживания ситуации, уже доказавшие свою эффективность. Годовая инфляция в еврозоне достигла пика в октябре 2022-го, но центральным банкам удалось взять ее под контроль и стабилизировать обстановку менее чем за два года. При этом неопределенность «остается высокой», и экономистам есть над чем работать, говорила Лагард.