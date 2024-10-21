Нацбанк Беларуси сильно снизил курс евро и доллара на 21 октября после выходных

В Национальном банке скорректировали курс евро, курс доллара и курс российского рубля на 21 октября 2024 года, понедельник. В частности, курс евро и курс доллара ощутимо снижены, а курс российского рубля поднят после выходных.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на понедельник, 21 октября, Нацбанк утвердил следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,2948 белорусского рубля, 1 евро — 3,5722 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,4120 белорусского рубля.
В сравнении с валютными курсами, которые действовали в пятницу, 18 октября, а также на выходных в субботу и воскресенье, 19 и 20 октября, в понедельник, 21 октября, курс евро и курс доллара заметно понизились, а курс российского рубля, наоборот, несколько повысился. Ощутимее всего в валютной корзине скорректировано курсовое значение европейской валюты.
В денежном выражении валютные значения на 21 октября, понедельник, изменены на следующие суммы: курс 1 доллара США потерял 0,0171 белрубля, курс 1 евро понижен на 0,0238 белрубля, а курс 100 российских рублей прибавил 0,0050 белрубля.
Перед этим Нацбанк Беларуси обнародовал курс евро и курс доллара на 20 октября.
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