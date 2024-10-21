Нацбанк Беларуси сильно снизил курс евро и доллара на 21 октября после выходных

В сравнении с валютными курсами, которые действовали в пятницу, 18 октября, а также на выходных в субботу и воскресенье, 19 и 20 октября, в понедельник, 21 октября, курс евро и курс доллара заметно понизились, а курс российского рубля, наоборот, несколько повысился. Ощутимее всего в валютной корзине скорректировано курсовое значение европейской валюты.